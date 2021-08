DA LUNEDI 23 AGOSTO SARA’ POSSIBILE RITIRARE IL GREEN PASS PRESSO L’ UFFICIO COMUNALE DI PIAZZA MAZZINI 17

PESCIA – DA LUNEDI 23 AGOSTO SARA’ POSSIBILE RITIRARE IL GREEN PASS PRESSO L’ UFFICIO COMUNALE DI PIAZZA MAZZINI 17

Si amplia la gamma dei servizi per i cittadini di Pescia della Bottega della Salute, già attivo e utile per la prenotazione dei vaccini. A partire da lunedì 23 agosto questa struttura si occuperà anche della distribuzione del Green Pass

Il servizio aiuterà tutte quelle persone che hanno avuto difficoltà nella stampa o nel reperire questo necessario documento sanitario. Grazie a un progetto di rete che coinvolge il comune di Pescia in collaborazione con Anci Toscana, parte da lunedì 23 Agosto la distribuzione del Green Pass sempre nell’ ottica di semplificare la vita dei cittadini.

Per ottenere il Green Pass i cittadini dovranno essere muniti di AuthCode, ricevuto con un sms oppure con una mail, e la tessera sanitaria.

Il progetto già attivo, approvato a metà aprile dalla giunta municipale di Pescia su proposta dell’assessore al welfare Fiorella Grossi, prevede un servizio innovativo e multifunzione grazie a una serie di operatori che fanno parte delle Botteghe della Salute e che supporteranno i cittadini e offrendo una grande varietà di servizi sanitari, sociali e di pubblica utilità ai quali si aggiungerà appunto anche la distribuzione del green pass.

I servizi offerti dalla Bottega della Salute :

-Prenotazione green pass

– Prenotazione vaccini COVID-19

– Prenotazione visite mediche ed esami

– Attivazione tessera sanitaria

– Consultazione fascicolo sanitario elettronico

– Utilizzo del nuovo sistema SPID per interagire con la Pubblica Amministrazione;

– Pagamento del bollo auto

L’orario per accedere all’ufficio che si trova in piazza Mazzini 17 si sviluppa dal lunedi al venerdi dalle ore 09.00 alle ore 12.30, a partire da lunedì 23 agosto prossimo.

“Da lunedì 23 Agosto parte anche questo ulteriore servizio che offriamo come amministrazione comunale insieme all’Anci e alla regione Toscana, per rendere più semplice l’ acquisizione del green pass e per altri numerosi servizi – dice l’assessore Fiorella Grossi- a disposizione di tutti, gratuitamente. Un aiuto importante per tutti, in particolar modo per quelle persone che hanno difficoltà ad interagire con i nuovi stumenti di comunicazione