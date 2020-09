da lunedì 21 settembre l’ufficio postale di Querceta torna operativo anche al pomeriggio

da lunedì 21 settembre l’ufficio postale di Querceta torna operativo anche al pomeriggio. Dal 28 quello di Seravezza riapre tutte le mattine. Ripa mantiene l’abituale operatività

L’ufficio postale di Querceta recupera dal 21 settembre la piena operatività nella fascia pomeridiana. Una buona notizia che si accompagna alla riapertura dell’ufficio di Seravezza tutte le mattine a partire dal 28 settembre – com’è già indicato sul sito web di Poste Italiane – e al mantenimento degli abituali orari per l’ufficio di Ripa.

La comunicazione riguardante Querceta è giunta ieri da Poste Italiane. L’ufficio di via Fratelli Rosselli, aperto attualmente dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:35 (sabato chiusura alle 12:35), tornerà da lunedì 21 settembre ad essere operativo no stop tutti i giorni dalle 8:20 alle 19:05 (sabato chiusura alle 12:35). Da quanto è già indicato sul sito di Poste, da lunedì 28 settembre Seravezza passerà invece dalle attuali tre aperture settimanali (mercoledì e venerdì 8:20-13:45, sabato 8:20-12:45) a sei aperture settimanali (dal lunedì al venerdì ore 8:20-13:45, sabato chiusura alle 12:45). Nessuna variazione infine per Ripa, che non ha mai subito modifiche all’abituale operatività e mantiene quindi il seguente orario: dal lunedì al venerdì ore 8:20-13:45; sabato 8:20-12:45.

Nella lettera inviata all’Amministrazione comunale di Seravezza, il condirettore generale di Poste Italiane dott. Giuseppe Lasco spiega che “i provvedimenti restrittivi adottati

negli scorsi mesi sono stati necessari non solo per contribuire alla riduzione della diffusione del contagio in linea con la normativa nazionale, ma anche per mettere in campo azioni tese a garantire la sicurezza di cittadini e lavoratori attraverso specifici interventi su tutta la rete degli uffici postali”. Nell’ultimo periodo “è in corso un progressivo ripristino della normale operatività e miglioramento del servizio in linea con le disposizioni normative del Governo, con una significativa riduzione degli uffici con aperture contingentate. Ad ulteriore conferma dell’attenzione della nostra Azienda, ho quindi il piacere di comunicare che Poste Italiane continuerà ad incrementare l’offerta dei servizi su tutto il territorio nazionale e, nello specifico, dal prossimo lunedì 21 settembre procederà con riaperture e potenziamento delle giornate di apertura o degli orari di apertura al pubblico di alcuni Uffici Postali”.