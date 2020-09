Da lunedì 21 ci si può iscrivere al pre e post scuola che parte il 28 settembre a Pescia.

Giurlani e Grossi “Invitiamo i genitori a regolarizzare le iscrizioni alla mensa”

Da lunedì 21 settembre sarà possibile iscriversi al servizio di pre e post scuola che il comune di Pescia metterà a disposizione delle famiglie che ne hanno bisogno, a partire dal 28 settembre.

Due le modalità di presentazione delle domande, i cui moduli sono disponibili sul sito dell’ente www.comune.pescia.pt.it . A mano , da effettuarsi presso l’Ufficio Protocollo, sito in piazza Mazzini 11 – orario di apertura dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 16, oppure per mail, all’indirizzo di posta elettronica protocollo@comune.pescia.pt.it

“I primi giorni di riapertura delle scuole sono incoraggianti e procediamo come previsto con i vari servizi, come il pre e post scuola- confermano il sindaco di Pescia Oreste Giurlani e l’assessore alla pubblica istruzione Fiorella Grossi-. Quello che ci preoccupa maggiormente è che non risultano ancora perfezionate tante iscrizioni di bambini alla mensa scolastica, la cui riapertura è fissata anch’essa per il 28 settembre. Invitiamo le famiglie a provvedere quanto prima per evitare disservizi e difficoltà agli operaratori e agli stessi giovani studenti”.

