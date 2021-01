Da lunedì 1 febbraio si torna a parcheggiare gratuitamente negli stalli blu

Da lunedì 1 febbraio si torna a parcheggiare gratuitamente negli stalli blu, ma solo dal lunedì al venerdì dalle ore 17.00 alle 20.00

Il provvedimento, assunto dall’amministrazione Tambellini a sostegno del commercio e della ristorazione locali, è stato tarato partendo dall’esperienza dello scorso dicembre, quando la totale gratuità della sosta in alcune zone ha di fatto impedito il turnover.

Da lunedì prossimo (1 febbraio) scatta la nuova, parziale gratuità dei parcheggi a Lucca.

La misura è stata voluta dall’amministrazione comunale a causa della perdurante situazione di grave crisi economica e come sostegno alle categorie dei commercianti e dei ristoratori, che risultano fra le più colpite dalle prolungate chiusure stabilite dal Governo per contenere il diffondersi della pandemia.

La gratuità soltanto parziale dei parcheggi è una decisione scaturita dal fatto che, durante il mese di dicembre, la gratuità di tutti gli stalli blu dal lunedì alla domenica ha comportato in alcune zone delle difficoltà e in particolare ne ha limitato il turnover, favorendo l’occupazione dei posti auto per periodi molto lunghi e rendendo così difficile per tutti reperire un parcheggio.

In base alle nuove disposizioni volute dalla giunta comunale su input dell’assessora alle attività produttive Chiara Martini, a partire da lunedì si potrà quindi parcheggiare negli stalli blu senza pagare dal lunedì al venerdì, in orario pomeridiano dalle 17.00 alle 20.00, mentre il sabato e la domenica i parcheggi saranno a pagamento tutto il giorno. I parcheggi in struttura (Cittadella, Mazzini, Stazione, Luporini) resteranno sempre a pagamento. Il provvedimento resterà in vigore due mesi, fino al 31 marzo.

Dal mese di aprile dello scorso anno, quando sono iniziati i provvedimenti restrittivi del Governo per arginare l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus, l’amministrazione guidata dal sindaco Tambellini è intervenuta più volte sulla regolamentazione della sosta e dell’accesso alla Ztl, al fine di creare presupposti logistici quanto più favorevoli a supporto del sistema economico cittadino. In particolare questo nuovo, ulteriore intervento, comporterà un mancato introito per il Bilancio comunale che si aggirerà intorno a 100.000 euro.