Da Jacobs a Ceccarelli, l’Oro nei 60 metri al coperto resta all’Italia

AGI – Storico e straordinario. Samuele Ceccarelli è il nuovo campione d’Europa dei 60 metri indoor con 6″48. Marcell Jacobs, campione in carica, è stato battuto dal connazionale e ha conquistato l’argento con 6″50.

Da Jacobs a Ceccarelli, l’oro europeo dei 60 metri al coperto resta in Italia. Ceccarelli, 23 anni, di Massa Carrara, allenato da Marco Del Medico, atleta dell’Atletica Firenze Marathon, sul rettilineo dell’Atakoy Arena di Istanbul ha fornito una prestazione stellare sin dall’uscita dai blocchi di partenza.

Per Samuele si è trattata della prima partecipazione ad una rassegna internazionale assoluta e anche nelle precedenti apparizioni con la maglia azzurra a livello giovanile non era mai riuscito a superare le semifinali. Oggi in semifinale Ceccarelli aveva corso in 6″47, quinto crono all time in Europa.

Quarto italiano campione europeo nella specialità

Samuele Ceccarelli è il quarto italiano della storia ad essersi laureato campione europeo nei 60 metri indoor. Il primo era stato nel 1967 a Praga, ma nei 50 metri, Pasquale Giannattasio. Nel 1983 a Budapest, Stefano Tilli si era imposto in 6″63 e nel 2021 a Torun in Polonia, Marcell Jacobs in 6″47.

Tra le altre medaglie azzurre nei 60, l’argento di Antonio Ullo a Goeteborg 1984, l’argento di Pierfrancesco Pavoni e Ullo a Lievin 1987, l’argento di Pavoni a Glasgow 1990, l’argento di Fabio Cerrutti ed il bronzo di Emanuele Di Gregorio nel 2009 a Birmingham, il bronzo di Michael Tumi a Parigi 2013 e oggi a Istanbul l’argento di Jacobs.