Da domenica 6 agosto, messa internazionale nella cattedrale di Lucca

Un segno di accoglienza nei confronti dei tanti visitatori di Lucca e del suo territorio. Dal 6 agosto, la messa domenicale delle ore 10.30 nella cattedrale di San Martino a Lucca avrà un carattere internazionale. Durante la liturgia infatti le letture saranno in varie lingue non italiane – inglese, spagnolo, francese, tedesco – grazie a lettori e ministranti che si sono già messi a disposizione ma, l’auspicio, è che anche tra i visitatori qualcuno scelga di partecipare attivamente alla celebrazione con un servizio che renderà la messa ancora più inclusiva. Sono tanti infatti i turisti che alla domenica entrano in cattedrale, per partecipare all’Eucaristia, soprattutto nei mesi estivi. Pertanto la proposta, che è già presente in numerose altre cattedrali di città italiane, viene attivata anche a Lucca.

È stato preparato un depliant che verrà distribuito sia alle messe nella cattedrale sia attraverso la sua diffusione nelle strutture ricettive che vogliano segnalare la proposta nelle proprie realtà. Sul depliant, l’arcivescovo di Lucca mons. Paolo Giulietti, con un messaggio tradotto in più lingue, dà il benvenuto a tutti coloro che passano da Lucca. E propone loro, se lo desiderano, di partecipare alla messa internazionale: «La Chiesa cattolica di Lucca, che ho l’onore di presiedere, intende dare il suo peculiare apporto all’accoglienza per i molti turisti presenti in città, con la proposta di una celebrazione eucaristica internazionale ogni domenica e ogni festività, nella cattedrale di San Martino. Siamo certi, infatti, che ascoltare la Parola di Dio e cantare alcune strofe nella vostra lingua aiuterà tutti a sentirsi come a casa, vivendo la messa come un momento di vero incontro fraterno con i cristiani di Lucca e con i tanti altri turisti». Nel suo messaggio, l’Arcivescovo, invita anche eventuali ministranti, diaconi o presbiteri presenti a Lucca e provenienti da altre diocesi, a farsi avanti, per offrire il loro servizio: «Provenienti da terre diverse, faremo l’esperienza di essere un solo popolo che Dio ama e che continuamente riunisce, in gioiosa unità, da ogni parte del mondo».

Chiunque desideri partecipare attivamente a questa proposta può scrivere a sacrestia@cattedralelucca.it oppure può direttamente presentarsi nella sacrestia della Cattedrale fino a 20 minuti prima dell’inizio della messa domenicale delle 10.30.