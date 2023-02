Mozzoni: “Piccoli cambiamenti per soddisfare i gusti dei bimbi”

DA DOMANI MENÙ RITOCCATO NELLE SCUOLE

MA SENZA INTACCARE I PRINCIPI NUTRIZIONALI

Intanto si lavora a un progetto per il doposcuola

Seravezza – Piccoli ritocchi al menù invernale delle scuole, per rispondere alle richieste ricevute dalla commissione mensa. Sulle tavole delle mense scolastiche arriva domani (giovedì) il menù sottoposto a qualche aggiustamento che non va ad alterare in alcun modo i principi nutrizionali ma solo ad apportare qualche piccola modifica, per andare incontro ai suggerimenti e ai gusti dei bambini.

La commissione ha infatti chiesto a CirFood, concessionario del servizio, qualche cambiamento per rispondere alle esigenze manifestate dai bambini e a qualche richiesta avanzata da genitori e insegnanti.

Aggiustamenti apportati anche per dare maggiore variabilità ai piatti tenendo conto dei rientri pomeridiani sfalsati, in modo tale che tutti possano così avere questa differenziazione di portate. Modesti accorgimenti che consentono, ad esempio, di assicurare su tutte le tavole la stessa frequenza di lasagne e pizza, a quanto pare assai gradite ai bambini, così come una maggiore quantità di verdura fresca, preferita a quella bollita.

“Si tratta di piccole modifiche per soddisfare le richieste raccolte dalla commissione – spiega l’assessore alla scuola Valentina Mozzoni – precisando che non cambia l’impostazione di base del menu in termini di principi nutrizionali che rimangono assolutamente invariati. Qualche genitore ha sollevato la questione delle porzioni giudicate scarse ma su questo aspetto bisogna precisare che le stesse si attengono scrupolosamente alle tabelle della Regione Toscana e che, in ogni modo è sempre possibile il ripasso ovvero il bis della porzione, evitando in questo modo sprechi alimentari”.

Intanto si lavora ad altri servizi per una scuola moderna ed efficiente, capace di rispondere alle esigenze delle famiglie e alle attese dei bambini.

A questo proposito, l’ufficio scuola del Comune pubblicherà nei prossimi giorni un avviso per le manifestazioni di interesse a gestire il tempo pieno.

Un’ipotesi che potrebbe essere attivata sin dal prossimo anno scolastico, offrendo così la possibilità di usufruire di questo servizio che può interessare diverse famiglie.

“Stiamo lavorando anche a questo progetto – sottolinea l’assessore Mozzoni – mediante tutte le valutazioni del caso, in primis l’effettiva esigenza delle famiglie. Il doposcuola può rappresentare un’occasione importante, sia per favorire l’apprendimento delle materie scolastiche, sia per incoraggiare la socializzazione e l’autonomia dei bambini”.