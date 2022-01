Da domani fino al 12 febbraio visibili al Centro Culturale Luigi Russo le opere realizzate dagli studenti del Liceo Stagio Stagi per il progetto “Bambini nelle stelle”

Il progetto “Bambini nelle stelle”, della Croce Verde di Pietrasanta realizzato in collaborazione con il Liceo Artistico Stagio Stagi di Pietrasanta dopo la presentazione ala stampa giunge alla seconda fase con l’esposizione delle tre classi seconde del dipartimento artistico, ciascuna composta da circa 25 alunni seguiti dagli insegnanti delle discipline pittoriche e plastiche. I primi tre elaborati selezionati verranno realizzati in ceramica smaltata, che andranno a decorare una o più pareti esterne dell’immobile della RSA Villa Ciocchetti di proprietà della Croce Verde. Gli elaborati pittorici, oltre ad andare a far parte di una mostra virtuale sui social della scuola e della Croce Verde, verranno esposti al pubblico nel Chiostro di S. Agostino dal 1° al 12 di febbraio con una Cerimonia di apertura in cui saranno premiati i tre vincitori e sarà consegnato un attestato di partecipazione a tutti gli studenti. Inaugurazione domani ore 11,30 presso il chiostro di Sant’Agostino.

La forza evocativa di questa iniziativa sta in una serie di piastrelle delle dimensioni minime di 10 × 10 cm sulle quali è riportato il nome e l’età, alla data della morte, di ognuno delle 112 vittime da 0 a 16 anni che hanno perso la vita il 12 agosto del 1944 in occasione della strage nazi-fascista di Sant’Anna. Tutte insieme le ceramiche andranno a formare una immagine che si potrà vedere lungo via Sant’Agostino, sulla parete esterna della RSA Villa Ciocchetti. Una di queste piastrelle sarà dedicata “ai bambini mai nati” di otto giovani donne in gravidanza.

“Aver coinvolto tanti ragazzi”, commenta il Presidente della Croce Verde di Pietrasanta Gabriele Dalle Luche, “su un tema di così grande importanza è per noi motivo di grande orgoglio. La memoria della strage di Sant’Anna di Stazzema, con il ricordo dei nomi delle giovani vittime con questo progetto incontra il futuro che sono giovani che con l’arte hanno legato due epoche. Ringraziamo per il prestigioso spazio concesso il Comune di Pietrasanta, il Liceo Stagi per aver creduto nel progetto e i ragazzi che hanno voluto cimentarsi in modo originalissimo con un tema così difficile come il ricordo, avendo colto che ancora oggi di memoria c’è bisogno in un momento in cui spirano ancora venti di guerra in tutto il mondo”.