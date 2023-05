DA DOMANI AL 25 GIUGNO ALLA FONDAZIONE POMA DI PESCIA GLI ACQUERELLI DI JANNINA VEIT TEUTEN

“BURATTINI, MARIONETTE E FANTOCCI” – DA DOMANI AL 25 GIUGNO ALLA FONDAZIONE POMA DI PESCIA GLI ACQUERELLI DI JANNINA VEIT TEUTEN

Pescia, 10 maggio 2023

Il ciclo delle mostre prodotte dalla Fondazione POMA Liberatutti di Pescia continua con Jannina Veit Teuten, artista londinese del 1939 che presenta trentanove acquerelli di burattini, marionette e fantocci caratterizzati da intensi cromatismi. L’esposizione, a cura della Dottoressa Marta Convalle, sarà inaugurata domani alle ore 18.30 e resterà aperta al pubblico fino al 25 giugno.

L’originalità dei dipinti si lega alle motivazioni della loro realizzazione avvenuta nel 1980 in seguito alla visita di una mostra allestita nel Palazzo Ducale di Colorno (Parma) dal titolo Mostra storica di burattini, marionette, pupazzi, pupi, ombre dal XVI secolo ad oggi, una mostra temporanea e itinerante di pezzi appartenuti alla Compagnia Ferrari, importante famiglia di burattinai. La collezione Ferrari ha poi avuto negli anni dispersioni a causa di vendite e lasciti. Buona parte del corpus originale si trova nel Castello dei burattini – Museo Giordano Ferrari di Parma.

Dal testo della curatrice Marta Convalle: “I tratti non finiti o appena abbozzati negli acquerelli testimoniano la loro realizzazione improvvisata ed itinerante; ciononostante le intense e variegate cromie colmano l’occhio dell’osservatore.”

A corredo della mostra il Castello dei burattini – Museo Giordano Ferrari di Parma ha concesso, per l’occasione, la riproduzione di due poster pubblicitari degli spettacoli della compagnia Ferrari, risalenti al 1935 ed al 1965.

La mostra è accompagnata da un catalogo bilingue italiano/inglese di 64 pagine edito da Edizioni Fondazione POMA Liberatutti nella collana PomArte, curato da Marta Convalle con la prefazione di Paolo Trinci, il testo del curatore del Castello dei burattini – Museo Giordano Ferrari di Parma Cesare Bertozzi e un ricco apparato iconografico. Il volume sarà presentato durante l’inaugurazione della mostra.

Jannina Veit Teuten

Jannina Veit Teuten nasce a Londra nel 1939. Studia alla Twickenham School of Art di Londra, seguendo corsi di pittura e disegno, fotografia, litografia, tipografia, incisione, rilegatura e illustrazione. Nel 1970 Si trasferisce in Italia e si diploma all’Accademia delle Belle Arti di Firenze, specializzandosi in pittura e scultura. Nel 1980 espone la sua prima personale a Settignano (FI), dove risiedeva. L’anno successivo porta a Fidenza e poi a Positano la serie di acquerelli realizzata durante la mostra nel Palazzo Ducale di Colorno a Parma dal titolo Mostra storica di burattini, marionette, pupazzi, pupi, ombre dal XVI secolo ad oggi, (6 settembre – 2 novembre 1980). Nel 1993, in seguito alla mostra sui bassorilievi della facciata del Duomo di Fidenza, nasce su suggerimento di Don Amos Aimi, stimato archivista della Basilica, l’idea del Francigena Project, fulcro della produzione artistica di Jannina, che la porta in giro per sette anni lungo la Via Francigena partendo dall’Inghilterra. Nel 1995 viene chiamata ad Albert (Somme – Alta Francia) per una personale e in quell’occasione le viene commissionata la realizzazione di acquerelli sui Memoriali di guerra, per la commemorazione dell’80° anniversario della Battaglia della Somme (1916). Per il Giubileo del 2000, a conclusione dei sette anni di lavoro, inizia la mostra itinerante della collezione dei 150 acquerelli del Francigena Project. Nell’arco di quattordici mesi l’artista si sposta da Canterbury a Roma, partecipando a ventitré esposizioni tra Inghilterra, Francia, Svizzera e Italia. L’esposizione continua fino al 2018 in Francia, a Champlitte, e in Italia, ad Aosta, Fucecchio e Monte S. Angelo (FG), cosa questa che le dà occasione di ampliare la collezione con ulteriori dipinti della Via Francigena del Sud. Nel 2002 si trasferisce a Pescia, dove risiede e lavora tutt’oggi. Nel 2016 si reca nuovamente ad Albert per realizzare una nuova collezione di acquerelli in occasione del centenario commemorativo della Battaglia della Somme. Partecipa ad estemporanee di pittura tra cui My time for Montecatini, che le vale il secondo premio. Negli anni successivi realizza ritratti di figuranti in costume d’epoca, in occasione delle manifestazioni collaterali al Palio cittadino di Pescia, e dal 2017 realizza personali nel suo studio-atelier di pitture ad olio, ritratti e nature morte.

Fondazione POMA Liberatutti

Ente no-profit del terzo settore, la Fondazione POMA Liberatutti è stata creata con l’esplicita finalità di sviluppare, promuovere e diffondere le libere espressioni della cultura e in particolare dell’arte contemporanea, dello spettacolo, della musica e della gastronomia.

I dettagli sulle iniziative, gli orari, i programmi, le attività e i corsi dei laboratori sono disponibili sul sito della Fondazione all’indirizzo: www.pomaliberatutti.it