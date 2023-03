DA CONFINDUSTRIA TOSCANA NORD: Incarico nazionale per Milena Guerrini, presidente delle sezione servizi e terziario di Confindustria Toscana Nord

Milena Guerrini, presidente della sezione servizi e terziario di Confindustria Toscana Nord sarà una dei consiglieri di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici,la federazione nazionale che aggrega le imprese che producono o utilizzano la digitalizzazione e che forniscono servizi capaci di implementare la trasformazione organizzativa e digitale dei processi produttivi, dei prodotti, dei sistemi industriali, dei servizi e delle pubbliche amministrazioni.

Il settore conta in Italia oltre 960.000 tra grandi, medie, piccole e micro imprese; 2.300.000 addetti, di cui il 56% dipendenti; 274 miliardi di euro di fatturato e 117 miliardi di valore aggiunto (dato Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici).

Commentando la sua nomina, Milena Guerrini così afferma: “E’ importante potersi confrontare con esperienze di altri colleghi di tutta Italia che sono impegnati sul fronte della digitalizzazione dei servizi alle imprese e alle amministrazioni, in una fase storica in cui il passaggio al digitale è irreversibile. Condivido quindi appieno quanto affermato dal presidente della federazione, Carlo Berardelli, che ha stimolato tutte le iscritte e noi consiglieri neoeletti a rafforzare il ruolo fondamentale delle imprese di servizi ad alto valore aggiunto, quelle che l’Europa chiama Knowledge intensive business services. Siamo chiamati a supportare la crescita competitiva e sostenibile di tutti i settori dell’economia – manifatturiero, agroalimentare, costruzioni, infrastrutture, turismo, sanità, – di quel mondo che in partnership con la Pubblica Amministrazione può essere volano di innovazione anche del settore pubblico, garantendo maggiore efficienza con servizi innovativi e di prossimità al cittadino”.