Da Capannoli (PI) un gesto solidale: donato vario materiale alla Associazione onlus Partecipazione e Sviluppo

Il grande cuore dell’azienda Meccanocar di Capannoli porta in dono all’associazione onlus Partecipazione e Sviluppo di Bagni di Lucca vario materiale utile per far fronte al freddo, ai profughi ucraini e ai recenti numerosi sbarchi

Una graditissima donazione in casa Partecipazione e Sviluppo. Questa mattina, grazie alla profonda sensibilità dell’azienda Meccanocar di Capannoli (PI), sono arrivati in sede numerosi pacchi con all’interno vario materiale da utilizzare a scopo solidale.

Meccanocar, marchio conosciuto e affermato a livello internazionale, si distingue ancora una volta per il suo codice etico: l’azienda – che fornisce strumenti e materiali da lavoro per l’automotive, il truck, l’artigianato e PMI – è guidata infatti da uno “stile” umano e professionale che promuove nobili valori aziendali tra i quali l’integrità, il lavoro di squadra e la valorizzazione delle risorse umane.

“Questo dono ci è davvero utile – commenta il presidente dell’associazione onlus di Bagni di Lucca, Alessandro Ghionzoli – viste le temperature fredde del periodo invernale e il momento congiunturale difficile: tra i profughi ucraini ospitati a causa della guerra e gli ultimi numerosi sbarchi sul nostro territorio nazionale. Colgo l’occasione per ringraziare sentitamente l’azienda Meccanocar per il grande gesto di solidarietà e di cuore”.