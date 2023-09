Cycling Blues, le voci del ciclismo Luca Gregorio e Riccardo Magrini nel Compitese insieme a “My God is Blues”

Ciclismo e blues s’incontrano al Centro Culturale Compitese. Lunedì 25 settembre in programma la presentazione del libro “Vicini alle nuvole” dei commentatori televisivi Luca Gregorio e Riccardo Magrini. A seguire, cena e doppio spettacolo con “My God is Blues” e “Cane Vecchio Sa_Und”



CAPANNORI (LU) – Una serata dedicata agli amanti del ciclismo, della musica e del buon cibo. L’appuntamento è per lunedì 25 settembre al Centro Culturale Compitese (Via Fonda 1, Capannori, Lucca) con “Cycling Blues”, serata speciale a tema sportivo-musicale. Due universi apparentemente lontani fra loro, come il ciclismo e il blues, che si uniscono per uno spettacolo diviso in tre parti. Tutto avrà inizio alle ore 18 con la presentazione del libro “Vicini alle nuvole. I grandi scalatori del ciclismo moderno” (ed. Hoepli, 2023), ultima fatica del duo di commentatori Luca Gregorio e Riccardo Magrini, già ciclista professionista negli anni ’80. I due sono noti per le lunghe e appassionare cronache televisive. Gregorio e Magrini sono infatti le voci del ciclismo che seguono tutti i grandi eventi su Eurosport.

Ma non finisce qui. Seguirà una cena all’interno del Centro Culturale Compitese, con cibo della tradizione, che sarà il preludio al doppio spettacolo che andrà in scena a partire dalle ore 21. Si esibiranno infatti con il loro recital blues fatto di canzoni, racconti e live painting, Marcello Rossi, Marco Di Grazia e Cristiano Soldatich. “My God is Blues”, il nome dello spettacolo e del gruppo, racconta la “musica del diavolo” con la narrativa, con la musica e con illustrazioni eseguite dal vivo. Per questa particolare occasione, il gruppo racconterà i “crossroads” che legano la musica nata alla fine dell’ottocento nel delta del Mississippi allo sport, nato nello stesso periodo sulle polverose strade del vecchio continente. Le tante affinità fra blues e ciclismo e le canzoni che parlano degli eroi del più popolare, epico e “blues” fra tutti gli sport, quello della bicicletta.

A seguire troveremo ancora Luca Gregorio e Riccardo Magrini, che si esibiranno sul palco in duo, i “Cane Vecchio Sa_Und”. Con la chitarra di Luca e la voce di Riccardo, sarà proposto un repertorio di canzoni italiane, a suggellare il “patto” che verrà stabilito fra la musica del diavolo e lo sport dei tanti diavoli che lo hanno praticato, da “le petit diable noir”, ovvero Romolo Buni, al “diavolo rosso” Giovanni Gerbi, fino a “El diablo” Claudio Chiappucci. Analogie, leggende, situazioni, mito che diventa realtà e realtà che diventa mito. In breve, “Cycling Blues”.