Curiosità storiche – Il Proibizionismo!

La Costituzione statunitense prevede che il Congresso possa proporre emendamenti alla medesima Carta fondamentale. Per acquisire valore normativo tali emendamenti devono essere successivamente ratificati da almeno tre quarti degli organi legislativi degli Stati federati.

Il XVIII Emendamento venne ratificato il 16 gennaio 1919.

La Sezione I del XVIII Emendamento disponeva che “after one year from the ratification of this article the manufacture, sale, or transportation of intoxicating liquors within, the importation thereof into, or the exportation thereof from the United States and all the territory subject to the jurisdiction thereof for beverage purposes is hereby prohibited”.

Il 16 gennaio 1920, entrando in vigore il XVIII Emendamento, negli Stati Uniti iniziava il Proibizionismo, periodo che è ben presente nell’immaginario collettivo a causa della produzione letteraria e cinematografica che ha ispirato.

Tra gli scrittori vale la pena di ricordare Elmore Leonard (“The Moonshine war”) e Dashiell Hammett (“The thin man”).

In campo cinematografico non può essere dimenticato “Gli intoccabili”, il cui cast riunisce Sean Connery, Kevin Costner, Robert De Niro, Andy Garcia.

La collaborazione tra John Hillcoat e Nick Cave in tempi più recenti ha confezionato “Lawless” , storia di tre fratelli che avrebbe meritato un maggiore successo di pubblico.

Gli appassionati di serie televisive invece non possono non ricordare “Boardwalk Empire” e uno straordinario Steve Buscemi nella parte di Nucky Thompson.

Il XXI Emendamento pose fine al Proibizionismo il 5 dicembre 1933.