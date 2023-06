Cure palliative: incontro a Barga venerdì 9 giugno Barga, 6 giugno 2023. Evitare il dolore inutile e gli altri disturbi di una malattia ormai giunta alla sua fase terminale, prestando attenzione agli aspetti sanitari, psicologici, sociali e spirituali dell’assistenza. Offrire un sistema di supporto alla famiglia. Sono solo alcune, le più note, funzioni che svolgono le cure palliative, che le legge 28 del 2010 definisce come “L’insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da un’inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde più a trattamenti specifici”. Una realtà da far conoscere anche attraverso l’incontro che si svolgerà venerdì prossimo, 9 giugno, alle 15 all’oratorio del Sacro Cuore, in via Roma 36, a Barga. L’evento ha per titolo “Diffondere la cultura delle cure palliative – La lotta contro il dolore inutile” ed è promosso dalla Azienda USL Toscana nord ovest attraverso la Rete Urp Governo delle relazioni con il pubblico, della partecipazione e dell’accoglienza e il Comitato di partecipazione Zona Lucca Valle del Serchio. Dopo i saluti iniziali di Caterina Campani, sindaco di Barga, e di Marco Farnè, responsabile Cure Primarie Zona Valle del Serchio, prenderanno la parola Maria Lina Cosimi, coordinatrice del Comitato aziendale di partecipazione, Fabrizia Vornoli, coordinatrice Comitato di partecipazione Zona Piana di Lucca e Valle del Serchio, Costanza Galli, direttrice Dipartimento cure palliative dell’ASL, Emanuela Turriani, responsabile cure palliative Zona Valle del Serchio, Maria Stella Adami, direttrice del Dipartimento di medicina generale e coordinatrice Aft Media Valle, Claudio Bacci, medico di medicina generale e coordinatore Aft Garfagnana, Manuela Pellegrini, responsabile sezione day hospital oncologico Valle del Serchio, e gli infermieri Paolo Galoppini, direttore Assistenza infermieristica di Lucca, Maria Domenica Grandi, incaricata del territorio Valle del Serchio, Mirna Pellinacci, Infermiera di famiglia di Cure domiciliari e ACOT, Valentina Grisanti della RSA Villetta e Cure Palliative Hospice. Interverrà anche Gaia Marsico del Comitato per l’etica clinica. Si parlerà delle cure palliative come livello essenziale di assistenza da garantire, del rapporto tra medicina generale e cure palliative, delle cure palliative in ospedale e sul territorio, in particolare nella zona della Valle del Serchio. L’evento ha il patrocinio del Comune di Barga. L’Azienda ringrazia per l’ospitalità l’Arcidiocesi di Pisa. (dp)