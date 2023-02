CURA E MANUTENZIONE DEI CIMITERI: AD ALTOPASCIO ANCORA PIÙ ATTENZIONE IN ARRIVO IL BANDO PER INDIVIDUARE LA NUOVA GESTIONE

ALTOPASCIO, 2 febbraio 2023 – Cura e manutenzione dei cimiteri: il Comune di Altopascio ha definito una serie di interventi che puntano a migliorare i servizi cimiteriali, per incrementare la manutenzione – ordinaria e straordinaria – e garantire una continuità e una maggiore puntualità nella gestione dei rapporti con cittadini.

A proseguire su questa strada, già avviata nei mesi scorsi con importanti opere di ristrutturazione e riqualificazione, è l’imminente apertura del bando di gara per l’assegnazione dei servizi cimiteriali. Restano invece esclusi dal bando gli aspetti relativi all’illuminazione votiva, sia per quanto riguarda la fatturazione che la manutenzione della stessa: a differenza di quanto succedeva fino a oggi, entrambi questi servizi torneranno sotto la gestione diretta degli uffici comunali.

«L’obiettivo – spiega Francesco Mastromei, assessore ai lavori pubblici e alla cura del territorio – è migliorare la gestione dei servizi cimiteriali e la manutenzione generale dei cimiteri. Questi sono luoghi di raccoglimento, dove i cittadini si recano per ricordare i propri cari: è più che mai necessario, quindi, che trovino luoghi sempre più puliti, tenuti, protetti e sicuri. Vogliamo andare a migliorare il servizio di front-office e in generale vogliamo garantire una maggiore continuità proprio nell’attenzione riservata a questi posti. Già da un anno abbiamo potenziato gli interventi ordinari e straordinari; periodicamente insieme ai consiglieri comunali Salvucci e Pippi ci rechiamo nei cimiteri per fare sopralluoghi e operare dove necessario e continueremo su questa strada. Anche nel piano triennale opere pubbliche che porteremo in consiglio comunale abbiamo previsto una serie di lavori da effettuare proprio nei quattro cimiteri comunali, tra ampliamento e miglioramento del decoro complessivo. Quest’anno, inoltre, lavoreremo anche sulle vecchie zone cimiteriali dove le concessioni sono scadute, per andare a liberare spazi».

Il bando sarà pubblicato prossimamente sul sito istituzionale del Comune di Altopascio. La ditta che si aggiudicherà il bando (pari a 60 mila euro annui) dovrà, tra le altre cose, occuparsi delle operazioni cimiteriali, della custodia e della sorveglianza dei 4 cimiteri, gestire la manutenzione e la pulizia degli ambienti, raccogliere rifiuti e mantenere il verde. Inoltre, dovrà garantire la presenza di una persona al front office, dal lunedì al sabato, negli orari di apertura del cimitero.