Cup Castelnuovo: la vergogna dell’Asl

Cup Castelnuovo: la vergogna dell’Asl

“Obbligatorio” fino a sabato scorso, da lunedì mattina il Green Pass non è più richiesto per accedere al Cup dell’ospedale di Castelnuovo di Garfagnana. Cosa è successo nel frattempo? È successo che è uscita sulla stampa la nostra denuncia sulla totale illegittimità della richiesta del “certificato verde”. Evidentemente la nostra azione è servita!

Qualche giorno fa abbiamo infatti denunciato l’applicazione illegale del Green pass al Cup del capoluogo garfagnino, chiedendo all’Asl di porre fine a quell’abuso, di ripristinare correttamente il servizio e di chiedere scusa a tutti i cittadini vergognosamente discriminati.

Adesso quell’abuso è cessato e come Valle del Serchio Alternativa ci rallegriamo senz’altro di questa piccola vittoria. Piccola, perché risolve solo un aspetto minore dell’enorme attacco alle libertà ed ai diritti del nazistoide Green pass, ma pur sempre una vittoria contro l’arbitrio di poteri pubblici irresponsabili. Poteri che dicono di agire per quella salute pubblica che hanno distrutto in decenni di tagli e privatizzazioni. Poteri che oggi vorrebbero rifarsi una verginità scatenando la caccia alle streghe contro chi non si piega ai loro ordini.

Beccata nuovamente in fallo, l’Asl si nasconde ora dietro la linea del silenzio. Comprendiamo la difficoltà della dirigenza, certamente la totale mancanza di argomenti, ma questo comportamento è inaccettabile ed offensivo dell’intelligenza delle persone. Si riconosce di fatto la giustezza della nostra denuncia, ma non si proferisce parola su quanto avvenuto fino a sabato. Perché la dirigenza, certamente ben retribuita e solitamente piuttosto loquace, non si prende invece le sue responsabilità? Perché non riconosce quantomeno i suoi errori? Forse se ne vergogna? Beh, fosse così sarebbe già un passo avanti…

È troppo facile agire in questo modo. Facile ma non tollerabile, e i cittadini lo sapranno giudicare da soli.

Il movimento Valle del Serchio Alternativa, nel chiamare alla partecipazione alle manifestazioni contro la “tessera verde” (la prossima sarà sabato a Viareggio), invita tutti coloro che subiscono discriminazioni e soprusi di qualunque tipo a segnalarcelo.

La nostra lotta non si fermerà fino alla vittoria!

Valle del Serchio Alternativa, 26 ottobre 2021