CUP CASTELNUOVO: DISAGI PER GLI UTENTI

Molti cittadini ci hanno segnalato che lo sportello ticket all’Ospedale di Castelnuovo è spesso intasato con code dentro la sala di attesa e fuori al freddo.

Eppure non si capisce come mai, visto che da una parte la ASL comunica che si sia ampliato l’orario al pomeriggio con ritiro delle cartelle cliniche, ma nella pratica lo sportello sembra sempre più in difficoltà.

C’è da considerare anche che spesso la cassa automatica presso i poliambulatori è fuori servizio, e questo ovviamente porta più utenti a rivolgersi allo sportello.

Dall’estate scorsa anche questo servizio è stato affidato ad una cooperativa, forse con l’intento di migliorare il servizio? Ma evidentemente qualcosa non va, gli sportelli non sono mai tutti aperti e le code sono in aumento. Allora ci chiediamo quale sia la causa: Poco personale? Breve l’orario? Non lo sappiamo, di certo a pagarne le conseguenze sono sempre gli utenti. Chiediamo a chi di dovere di accertarsi del disagio e prendere provvedimenti immediati!