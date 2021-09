TUTTE E TUTTI A FIRENZE!

Buongiorno Cuori Apuani, anche il disastro ecologico che si sta consumando sulle nostre amate montagne, sarà portato in piazza sabato prossimo durante la marcia per la terra in contrapposizione al G20 Agricoltura.

Le contadine e i contadini del movimento Genuino Clandestino sostengono la “resistenza

contadina” praticando agricoltura agroecologica rivolta al soddisfacimento dei bisogni alimentari delle comunità locali e non gettano certamente fumo negli occhi parlando di agri marmiferi e pettinate a monti che non ricresceranno mai più…

I contadini e le contadine di Mondeggi Bene Comune sanno bene cosa significa “delocalizzare “in agricoltura perchè lo hanno vissuto anche loro sulla pelle. Significa non poter più essere contadini ma forzatamente diventare imprenditori che non producono più cibo per le comunità locali ma solo commodities per i mercati finanziari,

specializzarsi, indebitarsi e diventare l’anello debole di una catena criminale che sfrutta, devasta, inquina e produce cibo spazzatura spostando le produzioni dove più gli conviene.

Ci mobilitiamo per denunciare la retorica mistificatoria del G20 Agricoltura che si tiene a Firenze proprio nei giorni del 17 e 18 settembre, abbandonando simbolicamente la città con una marcia fino

alle terre senza padroni di Mondeggi.