CULTURA. VENERI, CAPECCHI E FANTOZZI (FDI): “LA TOSCANA DEDICHERA’ OGNI ANNO INIZIATIVE TURISTICO-CULTURALI ALLA FAMIGLIA DEI LORENA”

Firenze, 4 ottobre 2023: “La famiglia dei Lorena, che ha scritto un’importante pagina della storia della nostra Regione, avrà finalmente le celebrazioni che merita. Nella Quinta Commissione del Consiglio regionale è infatti passata all’unanimità una mozione (primo firmatario Alessandro Capecchi e sottoscritta da Gabriele Veneri, Vittorio Fantozzi e Diego Petrucci), che propone di istituire una iniziativa annuale di stampo regionale legata alla famiglia dei Lorena. Un’iniziativa di promozione turistico-culturale capace di coinvolgere un ampio numero di Comuni.

Il Granducato di Toscana fu guidato dai Lorena dal 1737 al 1860. Questa famiglia ha contribuito a rendere la nostra Regione all’avanguardia nel panorama internazionale. I Lorena infatti si impegnarono nel campo ambientale (avviando una innovativa riforma per le bonifiche), fiscale ed economico. Fu questo casato ad abolire la pena di morte rendendo così il Granducato di Toscana il primo Stato al mondo ad aver soppresso la pena capitale. Una conquista civile che festeggiamo ogni anno in occasione della Festa della Toscana. Era doveroso identificare un evento o un ciclo di eventi, in modo diffuso, che ricordasse l’importante contributo dei Lorena alla grandezza della nostra Regione” lo dichiarano il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Alessandro Capecchi, il consigliere regionale FdI componente della V Commissione Gabriele Veneri e il Vice capogruppo FdI VIttorio Fantozzi.