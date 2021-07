Cultura: “The Blue Banana” (3 metri) di Giuseppe Veneziano anche sul rotonda del pontile di Tonfano,

Cultura: “The Blue Banana” (3 metri) di Giuseppe Veneziano anche sul rotonda del pontile di Tonfano,

l’arte connette il mare con il centro storico

La versione più piccola, circa 3 metri, dell’opera “The Blue Banana” di Giuseppe Veneziano è finalmente stata installata sul rondò del Pontile di Tonfano a Marina di Pietrasanta (Lu). Con la “posa” della versione “ridotta” dell’ormai celebre “Blue Banana” (otto metri) che domina la centralissima Piazza Duomo, nel centro storico, si completa l’allestimento della mostra dell’estate firmata dall’artista siciliano promossa dal Comune di Pietrasanta ed organizzata dalla Futura Art Gallery. Veneziano, tra gli artisti italiani pop più influenti, ha seguito personalmente le fasi allestimento di quella che sarà un’altra delle opere più ammirate (e fotografate) dell’estate.

Il titolo dell’intera esposizione si applica alle grandi dimensioni della scultura di Giuseppe Veneziano ed allude alla dimensione economico-finanziaria dell’Europa occidentale in cui si collegano le grandi Capitali politiche, da Londra a Francoforte, da Parigi a Bruxelles, da Basilea a Milano e Torino. Veneziano ‘disegna’ nella geografia del Vecchio Continente una megalopoli, individuando quanto l’area produttiva abbia assunto la forma di una “banana” riconoscibile nel “blue” dell’Unione Europea. L’opera fa parte di una mostra più ampia con sculture nella città di Pietrasanta che stanno riscuotendo un alto gradimento da parte del pubblico. In Piazza Duomo, oltre alla banana gigante, ci sono Dante Alighieri – di cui quest’anno ricorre l’anniversario dei 700 anni dalla morte – intento a scrivere la sua Divina Commedia su un portatile Macbook, Dolce e Gabbana, sulla falsa riga dell’altra celebre coppia artistica italo-inglese Gilbert & George, Charlie Chaplin con Venere, Biancaneve Assassina, il David di Michelangelo, Spider Man con suo figlio ed infine sul sagrato del Sant’Agostino Papa Francesco in skateboard.

L’arte mette così in connessione l’anima balneare della Piccola Atene con la storia e la tradizione artistica e culturale legata agli artigiani, ai laboratori del marmo e del bronzo di cui Pietrasanta è l’indiscussa capitale mondiale.

Per informazioni sui prossimi eventi vai su www.comune.pietrasanta.lu.it, gruppo Facebook “Pietrasanta Eventi, Instagram “Pietrasanta Eventi” oppure iscriviti al servizio di messaggistica WhatsApp al numero di telefono 366 699 3039 inviando un messaggio con il seguente testo: “Attiva iscrizione – Nome e cognome – Città di residenza” (esempio: Attiva iscrizione Mario Rossi Pietrasanta).

Per informazioni www.comune.pietrasanta.lu.it e pagina ufficiale www.facebook.com/comunedi. pietrasanta?fref=ts