CULTURA PER TUTTI AD ALTOPASCIO: PRESENTAZIONE DEL DIARIO DI ROSELLA REGOLI E TANTO DIVERTIMENTO PER I PIÙ PICCOLI CON “BARBA FANTASY SHOW”

Altopascio, 4 ottobre 2023 – Doppio appuntamento per questo fine settimana ad Altopascio con due iniziative aperte a tutta la cittadinanza e per tutte le età. Spazio alla cultura e al ricordo, venerdì 6 ottobre, alle 21.15 nella Sala Granai in piazza Ospitalieri, con la presentazione di “All’edicola”, il diario scritto da Rosella Regoli, compianta cittadina di Altopascio venuta a mancare lo scorso febbraio. Rosella era conosciuta nella cittadina in quanto, ormai da decenni, lavorava alla storica edicola di piazza Benedetta Croce, gestita dal fratello Roberto. Durante la serata, le sue memorie e i suoi ricordi verranno ripercorsi da Rossella Bianucci che presenterà il diario alla presenza dello stesso Roberto Regoli.

Appuntamento con i più piccoli e con il divertimento con “Barba Fantasy Show”, lo spettacolo di varietà comico di e con Edoardo Nardin. Sabato 7 ottobre, alle 10 sulla terrazza della Biblioteca comunale “A. Carrara”, andrà in scena uno show di giocoleria, illustrazioni, clown ed equilibrismi adatto a grandi e piccini. A far divertire e a coinvolgere in maniera attiva il pubblico sarà un irriverente e poetico “omino” dagli occhi piccoli, che si nasconde dietro a una pesante barba, fantastica e fantasiosa, e che incanterà i presenti con la fantasia e la stravaganza del suo spettacolo. Uno show per tutti che strabilia i bambini e fa divertire gli adulti. Lo spettacolo sarà anticipato da letture per bambini e famiglie a cura della Biblioteca, l’ingresso è libero e gratuito.