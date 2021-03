Cultura: Palazzo Mediceo in diretta Facebook venerdì sera nel primo itinerario delle Vie dei Medici in Toscana

Palazzo Mediceo in diretta Facebook venerdì 5 marzo alle 19:00 nel primo dei dieci incontri che il giornalista Carlo Sestini dedica agli itinerari medicei della Toscana, così come delineati da Patrizia Vezzosi nel volume “Le Vie dei Medici. Grand Tour Mediceo. Dalla prossimità all’Europa” edito recentemente dal Consiglio Regionale della Toscana. Protagoniste di questa prima puntata saranno Versilia, Lunigiana e Garfagnana ed in particolare le città di Fivizzano, Aulla, Seravezza, Pietrasanta e Barga. Per Seravezza interverrà l’assessore alla promozione e valorizzazione del territorio Giacomo Genovesi che parlerà dell’Area Medicea e del riconoscimento Unesco conseguito nel 2013 nell’ambito del sito seriale delle ville e dei giardini medicei di Toscana. Per seguire la diretta sarà sufficiente collegarsi a www.facebook.com/ maremmaindiretta/ oppure a www.maremmaindiretta.it/.