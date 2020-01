Cultura: Filosofia, istruzioni per l’uso. Un incontro alla Casa dei Giovani a cura del Circolo culturale Sirio Giannini

Cultura: Filosofia, istruzioni per l’uso. Un incontro alla Casa dei Giovani a cura del Circolo culturale Sirio Giannini

Gli incontri promossi dal Circolo culturale “Sirio Giannini” riprendono sabato 11 gennaio alle 17:00 alla Casa dei Giovani di Querceta con la conferenza di Giuseppe Tartarini dal titolo “La Filosofia:

istruzioni per l’uso. Origini, contenuti e utilità ai tempi di internet e dei social” (ingresso libero). Nella convinzione che la disciplina filosofica possa essere accessibile ai più e che costituisca un valido aiuto e un buon antidoto contro pregiudizi e facili semplificazioni,

Tartarini illustrerà cos’è la filosofia, tracciando una sintesi delle sue origini e delle prime scuole di pensiero. Illustrerà poi l’utilità e i vantaggi pratici che la filosofia ha apportato, e continua ad apportare, alla nostra storia e civiltà. In una realtà come la nostra, in cui le informazioni corrono sempre più veloci e superficiali, nonché spesso ingannevoli, risulta chiara l’importanza di una disciplina che abitui la mente al ragionamento autonomo e ad una verifica critica e consapevole del vissuto.