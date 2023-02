Cultura, Fantozzi-Buchignani (Fdi): “Nel piano triennale dei lavori pubblici è stato inserito anche il museo del fumetto”

“Grazie al finanziamento del Ministero della Cultura all’amministrazione comunale, partiranno a breve i lavori interni alla Manifattura per lo spazio espositivo del fumento”

Lucca 25/02/2023 – “Nel piano triennale dei lavori pubblici di Lucca, appena approvato dal Consiglio comunale, rientra anche il Museo del fumetto a conferma della volontà dell’amministrazione di riaprire, finalmente, il museo chiuso dal 2014” dichiarano il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi e l’assessore ai lavori Pubblici del Comune di Lucca Nicola Buchignani.

“Grazie all’incontro al Ministero della Cultura, dello scorso 16 febbraio, è stato riaperto il percorso per la realizzazione del museo del fumetto così da dare a Lucca quel museo che la città merita -sottolineano Fantozzi e Buchignani– Grazie al finanziamento del Ministero all’amministrazione, partiranno a breve i lavori interni alla Manifattura per lo spazio espositivo del fumento, con questi interventi cercheremo di terminare i lavori alla struttura, sicuri che, sempre attraverso il Ministero e alle nostre interlocuzioni, arriveranno poi ulteriori finanziamenti per gli allestimenti”.

“Il 27 agosto 2021 l’allora amministrazione comunale di Sinistra annunciò un’apertura straordinaria temporanea che, nelle intenzioni, avrebbe dovuto rappresentare un’esposizione lancio che fosse il prototipo di quello che sarebbe dovuto essere il Muf una volta riaperto ufficialmente. Sindaco e Giunta di Sinistra presero l’impegno di riaprirlo per il novembre 2016 in occasione del cinquantenario del fumetto a Lucca, ma il museo del fumetto è rimasto chiuso. Così come è rimasto vano l’annuncio di portare a compimento la realizzazione del progetto del nuovo spazio espositivo dedicato al mondo del fumetto nell’ambito della Manifattura con l’Expo Fumetto” ricordano Fantozzi e Buchignani.