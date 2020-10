Cultura e patrimonio: stilato il crono programma dei lavori di climatizzazione di Palazzo Mediceo.

Cultura e patrimonio: stilato il crono programma dei lavori di climatizzazione di Palazzo Mediceo. Il cantiere apre lunedì 19 ottobre. Sarà climatizzato l’intero edificio. Con il nuovo impianto offerta espositiva ancor più qualificata

Apre il cantiere per la climatizzazione di Palazzo Mediceo. La consegna dei lavori avverrà ufficialmente lunedì 19 ottobre. A realizzare le opere sarà la A&A di Amorini e Azzaro srl di Casoria (Na). Il crono programma dei lavori è stato definito ieri con un incontro tecnico a Palazzo Mediceo, presenti fra gli altri la vicesindaco Valentina Salvatori e l’assessore Giacomo Genovesi, il responsabile del settore Lavori pubblici del Comune ingegner Roberto Orsini, il progettista architetto Nicola Gallo e il rappresentante legale dell’impresa esecutrice. «Finalmente, è proprio il caso di dirlo, i lavori possono partire», dichiara l’assessore Genovesi. «Il progetto ha dovuto sottostare all’accuratissimo vaglio della Soprintendenza, poi l’inizio dei lavori è slittato di parecchi mesi per l’impossibilità di ricevere gli impianti a causa del blocco delle importazioni dovuto alla pandemia. Ora davanti a noi abbiamo un’orizzonte di circa quattro mesi, il tempo stimato dai tecnici per l’esecuzione dei lavori. Il cantiere interesserà in modo articolato le diverse parti del Palazzo, per cui dovremo limitare o sospendere temporaneamente alcuni servizi, a partire da quello bibliotecario. Daremo a tempo debito ogni informazione utile agli utenti. A primavera ripartiremo in grande stile con un’Area Medicea più qualificata e accogliente che mai».

La climatizzazione di Palazzo Mediceo costerà al Comune circa 90 mila euro. Il grosso della spesa sarà coperto infatti con il contributo di 171 mila euro ottenuto dalla Regione Toscana grazie al progetto “Il Rinascimento in Toscana: ville e giardini medicei” alimentato con le risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020 e finalizzato a promuovere e valorizzare la rete dei cosiddetti “grandi attrattori culturali museali”, con particolare riferimento alle ville meno note del circuito rinascimentale toscano. «Sotto questo profilo raccogliamo i frutti del lavoro svolto con perseveranza nella cabina di regia del sito seriale Unesco delle ville e dei giardini medicei», commenta la vicesindaco Salvatori. «Si compie un percorso che premia l’Amministrazione comunale e la Fondazione Terre Medicee, e più in generale l’intera comunità di Seravezza, in un contesto progettuale che ci ha visti a fianco delle Gallerie degli Uffizi e del Polo Museale della Toscana. Abbiamo puntato a far compiere a Palazzo Mediceo un netto salto di qualità, con prospettive di ulteriore crescita del livello delle mostre e della capacità attrattiva del sito».

La climatizzazione di Palazzo Mediceo avverrà attraverso un impianto a pompa di calore ad alta efficienza in grado di riscaldare e rinfrescare e di consentire il controllo microclimatico. Il sistema garantirà un range di temperatura compreso tra 19 e 24 gradi, con umidità relativa compresa tra il 50% e il 55%, condizioni indispensabili per il proseguimento dell’attività espositiva, in considerazione anche degli standard richiesti ormai in modo generalizzato dalle strutture museali pubbliche e private prestatrici di opere d’arte. A parere dei progettisti, il tipo di impianto prescelto – a gas VRV – è una soluzione ottimale sia per l’efficienza e i ridotti costi di gestione sia per la sezione ridotta delle tubazioni di alimentazione del gas che possono essere collocate sotto traccia e negli allestimenti in cartongesso.