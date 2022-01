CULTURA: CON IL CIRCOLO SIRIO GIANNINI SI PARLA DI LIBERTA’ E NECESSITA’

CULTURA: CON IL CIRCOLO SIRIO GIANNINI SI PARLA DI LIBERTA’ E NECESSITA’

Modalità online per il prossimo incontro del Circolo Culturale Sirio Giannini, dedicato al tema della libertà e della necessità: quali sono i limiti al nostro agire? In che modo entrano in conflitto il singolo e la collettività? Cosa distingue una dittatura da una democrazia rispetto alla vita dell’individuo? L’appuntamento è per venerdì 21 gennaio alle ore 18:30 sulla piattaforma Jitsi Meet. Sono invitati a partecipare i soci e gli amici del Circolo e tutti coloro che sono interessati al tema.

Introdurrà il dibattito il segretario del Circolo Giuseppe Tartarini. Modererà gli interventi dei partecipanti il presidente Paolo Salvatori. Per partecipare alla conferenza è sufficiente collegarsi al link https://meet.jit.si/circolosiriogiannini.