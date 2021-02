Cultura: a Ubaldo Bonuccelli il premio “La memoria è carta viva”, consegnato il riconoscimento intitolato a Marta Gierut

Consegnato al neurologo Ubaldo Bonuccelli il “La memoria è carta viva” intitolato alla poetessa e scultrice Marta Gierut promosso dal Comitato Archivio artistico-documentario Gierut. Il premio era stato assegnato nel passato a nomi quali Dario Ballantini, Umberto Guidi, Andrea Bocelli e, alla memoria, a Romano Battaglia e a Raffaello Bertoli. E’ stato il sindaco di Pietrasanta, Alberto Stefano Giovannetti insieme al presidente del Comitato Lodovico Gierut e al vice presidente, Clara Mallegni e alla storica Marilena Cheli Tomei a consegnare il premio in occasione della cerimonia che si è tenuta giovedì 11 febbraio al monumento di Marta Gierut in Via Enrico Pea a Marina di Pietrasanta.