Cthulhu CUP: la prima edizione del torneo di calcio targato Lucca Comics & Games, powered by CMON

Cthulhu CUP: la prima edizione del torneo di calcio targato Lucca Comics & Games, powered by CMON

è stato vinto dalla squadra Boardgames All Star

Lucca, 4 novembre – E’ stata la squadra composta dagli appassionati di gioco da tavolo a sbaragliare gli avversari e alzare al cielo la Cthulu Cup allo stadio Porta Elisa di Lucca. La prima edizione del torneo di calcio targato Lucca Comics & Games e powered by CMON è andata alla squadra Boardgames All Star (sponsored by Asmodee), che prevalso nel quadrangolare di calico a cinque, che ha visto pa partecipazione della Nazionale Fumettisti (sponsored by Bonobolabo), della Lucca città del Fumetto e del Gioco (sponsored by Lucchese 1905); e del Real Zigan (sponsored by CMON) con GiPi in qualità di presidente.

Organizzato in occasione dei 30 anni della sezione Games del festival, promosso da CMON e nato da un’idea di GiPi (nome d’arte di Gianni Pacinotti: fumettista, illustratore e regista), il primo Trofeo Cthulhu ha visto come padrino il grande campione Demetrio Albertini che ha commentato: “Il calcio unisce tutti. É un mezzo potentissimo per divulgare i valori che lo sport insegna, come l’inclusione, che è senz’altro uno di quelli meglio rappresentati. É lo sport di squadra meno classista di tutti – ha concluso lo sportive che ha legato il suo nome alla storia del Milan e della Nazionale -, può giocare chiunque con le proprie caratteristiche e qualità. Per me è stata una scuola di vita e ritengo che oggi qui a Lucca Comics & Games abbiamo avuto un’ulteriore prova della capacità diffondere messaggi positivi insieme”.

Ad arbitrare la partita Manuela Nicolosi (https://www.instagram.com/manuelanicolosi_official/) e Alessandro Iuliano (https://www.instagram.com/arbitrino/), con il commento in diretta di Zona Fanta (https://www.instagram.com/zonafanta/).

CMON ha omaggiato il mito di Cthulhu (divinità demoniaca, nata dalla penna di H.P. Lovecraft nel 1928), anche attraverso dieci illustrazioni celebrative realizzate in esclusiva da disegnatori e fumettisti del calibro di Gipi, Marco Checchetto, Giuseppe Camuncoli, Adrian Smith, Paul Bonner, Karl Kopinski, Marko Djurdjevic, Daniel Zrom, Paolo Parente e Zerocalcare. Le dieci straordinarie litografie compongono uno speciale portfolio “ART FROM BEYOND” in vendita esclusivamente al festival lucchese con una tiratura limitata di soli 250 pezzi.