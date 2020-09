CS Sen. Gianluca Ferrara (M5S): “Per il nostro territorio toscano sono stato incaricato referente regionale per indicare le infrastrutture e le opere più utili”

Grazie all’eccellente lavoro del presidente Giuseppe Conte che ha svolto ai tavoli europei, l’Italia, con il Recovery fund riceverà 209 miliardi di euro, la somma più alta rispetto a tutti gli altri paesi europei. Per il nostro territorio toscano sono stato incaricato referente regionale per indicare le infrastrutture e le opere più utili. Sto raccogliendo varie segnalazioni da diverse provincie. Una che personalmente reputo fondamentale sarebbe, per Viareggio, la realizzazione del sottopasso pedonale-ciclabile per riunire il territorio cittadino separato dalla linea ferroviaria. Come è noto, un tempo c’era la passerella andata distrutta dall’esplosione, ad oggi è impossibile ipotizzarne una ricostruzione a causa della nuova normativa che ne richiede un’altezza maggiore. Il sottopasso è l’unica alternativa e nonostante fossero stati stanziati i fondi, a 11 anni di distanza, nonostante le molteplici promesse, nulla è stato fatto, nemmeno la progettazione. I cittadini della zona Pam -Via Ponchielli hanno subito una ferita indelebile e un collegamento con il centro lo reputo indispensabile e più utile rispetto a improbabili e inutili parcheggi da realizzare a piazza d’Azeglio.

Mi auguro che questa possa essere l’occasione giusta per riunire due parti della città separate da una dolorosa ferita che è sempre importante ricordare. Altra segnalazione che non mancherò di proporre è usare dei fondi per ristrutturare un edificio cittadino da destinare ai familiari delle vittime della strage, come da loro sovente sollecitato. Una sede adeguata potrebbe diventare un luogo dove organizzare eventi, tenere viva la memoria e lavorare per la sicurezza dei trasporti. Viareggio, come ho riferito al vice ministro dei trasporti Giancarlo Cancelleri venuto in città lo scorso sabato, dopo le tante sofferenze subite, deve diventare la capitale della sicurezza dei trasporti.

Gianluca Ferrara

Capogruppo M5S Terza Commissione Affari Esteri e Emigrazione