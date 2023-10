CS Pugilistica Lucchese – Tanti impegni per la Pugilistica nel fine settimana del 7 e 8 ottobre

Non sono certo mancate le emozioni nel fine settimana vissuto dalla Pugilistica Lucchese, impegnata sia tra le mura di casa che in trasferta in giro per la Toscana.

Il week end pugilistico è iniziato proprio nella sede di via Nicola Barbantini, dove sabato pomeriggio si è svolto l’interregionale femminile che ha visto ben tre pugili lucchesi calcare il ring. Ad aprire la manifestazione è stata Giada Carlotti, élite 60kg, che nel suo secondo incontro in carriera ha affrontato Caterine Jasmin Quispe Valdivia (Boxe Nicchi). Bell’incontro della lucchese, che con una solida prestazione e una vittoria per sospensione cautelare ha spazzato via i dubbi arrivati con la sconfitta per RSC al debutto dello scorso febbraio.

È stata poi la volta di Carmen Cozzi, Junior 63kg, contro Kendra Melle (Boxing Club Pro Vercelli), con le due pugili che hanno messo in piedi uno scontro combattuto, dalla quale Cozzi è però uscita sconfitta.

Buona invece la prestazione di Leonardo Fantile, Junior 57 kg, impegnato in un incontro fuori programma con Leonardo Sabatino (Centro Sport da Combattimento Firenze), con il lucchese che ha saputo imporsi con la sua solita grinta.

Nella giornata di domenica invece la squadra lucchese si è spostata per più trasferte, a partire da quella verso la palestra della Uppercut Cecina, dove dalla mattina si è svolta la prima competizione di Gym Boxe (la disciplina di sparring a contatto controllato per gli amatori della nobile arte) del campionato 2024, a cui la Pugilistica Lucchese ha preso parte con una decina di atleti.

Gli impegni di carattere agonistico sono invece iniziati solo nel pomeriggio, a partire dall’amichevole internazionale Italia-Belgio svoltasi a Tirrenia, a cui ha preso parte anche Amina Benhadima, Junior 60kg, accompagnata dal tecnico Roberto Polloni e l’aspirante tecnico Dante Bianchi. La pugile lucchese ha affrontato la belga Oliwia Struzina, vincendo ai punti un incontro in cui ha messo in mostra i suoi progressi tanto sul piano tecnico che su quello caratteriale.

L’altra trasferta, che ha visto impegnati ben tre atleti lucchesi accompagnati dai maestri Ivo Fancelli e Giulio Monselesan, è stata quella in direzione Colle Val d’Elsa. Il primo a salire sul quadrato con i colori lucchesi è stato Matteo Porcu, Schoolboy 52kg, che ha affrontato Aboubakr Elkharta (ASD Legio Martia), rimediando però una giusta sconfitta, non essendo riuscito a mantenere la necessaria lucidità, come invece è solito fare durante gli allenamenti.

Altra storia per lo Schoolboy 62kg Raul Fortunato, impegnato contro Alessandro De Lorenzo (Ivanko Boxing Team), che ha saputo conquistare una buona vittoria grazie al suo pugilato aggressivo ed intelligente.