CS Pugilistica Lucchese: finali nazionali Sparring –

Non è ancora ripartita la stagione pugilistica dopo lo stop di Natale, prolungatosi a causa dell’epidemia, ma la Pugilistica Lucchese torna già in azione con i primi impegni nazionali. Venerdì 18 infatti il maestro Giulio Monselesan accompagnerà Ernerstina Luz Russo Toribio a Chianciano Terme, Siena, dove si svolgeranno nel fine settimana le finali nazionali dello Sparring Io.

Questa nuova disciplina, nata lo scorso anno, è rivolta a ragazze e ragazzi che dal settore giovanile si iniziano ad affacciare al mondo dell’agonismo, offrendo una via di mezzo tra i due tipi di competizione utile a farli ambientare sul ring prima dell’effettivo debutto. Sul quadrato i giovanissimi della categoria Allievi (12/13 anni) si affrontano tra di loro in un confronto tecnico-tattico che simula in tutto e per tutto un vero match di pugilato, nel quale è però espressamente proibito colpire con potenza l’avversario.

Una rampa di lancio quindi per la giovane atleta lucchese con un passato nel settore giovanile della società, in cui ha racimolato anche diverse presenze a podio nei criterium regionali. Ad attenderla a Chianciano, dopo un primo giorno di ambientamento, ci sarà un torneo triangolare con le altre due partecipanti della categoria femminile 50+ kg: la siciliana Anzimar Armas e la lombarda Camilla Moglia.

Ci sarà invece da pazientare ancora un po’ per vedere gli agonisti della Pugilistica Lucchese tornare a calcare il ring, dopo la spettacolare manifestazione che lo scorso 26 dicembre al PalaTagliate ha concluso in grande stile la stagione pugilistica di un 2021 super per la società. Gli appuntamenti più importanti e più prossimi infatti non avranno inizio che a fine febbraio, ma non è da escludere la possibile partecipazione a match di attività ordinaria già prima di quella data.