Crostoni con funghi, ricetta tipica delle colline di Lucca, dell’Abetone, Garfagnana e Versilia.

I SAPORI DEI RICORDI RICETTE TOSCANE



Si possono fare col pane casalingo o con la polenta fritta. I funghi da usare sono quelli più comuni dai gallettini (finferli) alle rosselle, dai cimballi ai lardaioli, dalle rosselle ai chiodini.

In due giri d’olio fate insaporire uno spicchio d’aglio, aggiungete dopo un minuto la nepitella e la salsiccia sbriciolata (la salsiccia deve essere di norcino o macellaio e non della grande distribuzione che usa aromi non adatti alla ricetta) bagnate poi con mezzo bicchiere di vino e fate evaporare, aggiungete i funghi.

Dopo averli insaporiti a fuoco alto, abbassate la fiamma e cuocete per alcuni minuti aiutandovi con del brodo di carne, assaggiate se c’è bisogno di sale, aggiungete il pepe, passate in forno delle fette di pane casalingo e da calde strusciatele con aglio, oppure friggete la polenta, mettete sopra il sughetto che avete cucinato, guarnite con una fogliolina di nepitella e servite caldi o tiepidi

Dal blog @eziolucchesi