CROSTONI A GOGO’

CROSTONI A GOGO’



– Crostoni salsiccia e stracchino poi passati in forno a dorare

– Crostoni con crema di lardo, passare al coltello lardo aglio rosmarino,

spalmare sul pane ben caldo e polverare di pepe (se vuoi anche parmigiano)

– Crostoni ben caldi di forno un fi lo d’olio evo, fette di lardo fi nissime e

pepe

– Crostoni con burro e acciughe dissalate e pepe macinato al momento

– Crostoni con sughetto di gallettini o altri funghi

– Crostoni passati in forno con olio evo, aglio strusciato, pomodori sale e

pepe

– Crostoni appena inzuppati in brodo di carne e salsa di fegatini

– Crostoni passati in forno e sugo di carne alla toscana

– Crostoni passati in forno, un fi lo d’olio, prosciutto mozzarella pomodoro

e rucola

– Crostoni passati in forno crema di gorgonzola funghi e speck



– Crostoni con salsa di philadelphia, cotto e uova

– Crostoni con salsa di melanzane e formaggio cremoso

– Crostoni passati in forno spalmati di formaggio e pere.

FONTE EZIO LUCCHESI