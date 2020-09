CROSTINI DI FORMAGGIO GRATTUGIATO

cominciamo col dire che và bene del pane di un giorno, casalingo ma se volete fare bella figura gli toglierete la crosta e poi con le formine della “biscotti della befana” ne fate una cosa artistica.



Come abbiamo detto prepariamo il nostro pane, poi mettete in una tazza due uova intere, cacio grattugiato (parmigiano và bene, comunque cacio stagionato) una spolveratina di pepe e di noce moscata, mescolate bene fino ad avere una crema.

Imburrate ora i vostri crostini, spalmate sopra un abbondante strado di composto di crema di formaggio, sistemateli in una teglia e mettete in forno per un quarto d’ora o perl

omeno finche avranno un colore dorato.



Servite ben caldo come stuzzichini o per aperitivo saporito e naturalmente si possono aggiungere gherigli di noci, fettine di salame dolce o piccante, capperi o erba cipollina e quello che la fantasia vi suggerisce, messi all’ultimo momento prima di servire, ma si può anche aggiungere alla crema del buon gorgonzola e farcire poi con le noci……. fate voi, poi mi raccontate.

FONTE EZIO LUCCHESI