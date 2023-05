CROSTINI CON FUNGHI

Non sempre si hanno funghi porcini a disposizione, quindi optate per i pioppini che forse sono più buoni, ma anche ogni altro tipo di fungo ricordandosi di mettere in cottura alcuni funghi secchi per dare forza al sugo.

SUGO SEMPLICE

saltare a fuoco fivo i funghi a pezzettini in olio, aglio e nepitella tritati, abbassate il fuoco, salate e pepate, brodo vegetale poco per volta e cuocere (se volete potete aggiungere un nonnulla di conserva o pomodoro ma non è importante).

Passate in forno delle fette di pane casalingo (senza fare nomi del Paolinelli di Sesto di Moriano o del Panaio di Montuolo) metteteci sopra il sugo e buon appetito.

SUGO ALLA MONTANARA

fate un trito di aglio nepitella e salsiccia freschissima, saltatelo velocemente in olio, bagnate col vino bianco e fate evaporare, aggiungete i funghi tritati grossolanamente, cuocete aggiungendo brodo poco per volta, pepate ma non salate.

Tostate delle fette di pane casalingo, mettete il sugo e guarnite con una foglia di nepitella.

EZIO LUCCHESI