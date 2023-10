CROLLA UNA PORZIONE DI DETTO – SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO

Squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa ieri sera alle 22.15 è intervenuta in Via Francesco Niosi a Pisa per un Dissesto Statico che ha provocato il crollo parziale di un tetto. Il personale VV. F ha messo in sicurezza i luoghi dell’intervento e si è reso necessario l’allontanamento di due nuclei familiari dopo aver riscontrato l’inagibilità dei locali sottostanti al crollo.