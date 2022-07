crolla un solaio sul posto i vigili del fuoco

I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Castelfiorentino, sono intervenuti nel comune di Certaldo in località Marcialla in Via Tavolese, per il soccorso ad una persona coinvolta a seguito del crollo del solaio dell’abitazione cadendo nella cantina.

L’edificio è in fase di ristrutturazione.

La squadra giunta sul posto, ha soccorso la donna congiuntamente con il personale sanitario.