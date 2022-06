CROLLA UN PARAPETTO A PONTE BUGGIANESE

I Vigili del fuoco del comando di Pistoia, sono intervenuti alle ore 16:00 nel comune Ponte Buggianese sulla SP15 Via Buggianese, a seguito del crollo del parapetto in muratura di un terrazzo situato al primo piano di una palazzina, composto da piano terreno e primo piano.

All’arrivo della squadra una persona rimasta ferita era già stata presa in carico dal personale sanitario. Sul posto giunto anche l’elisoccorso Pegaso e Carabinieri.

Sono in corso gli accertamenti e la messa in sicurezza dell’area.