Crolla palazzo a Parigi forse per un’esplosione di gas

Un’esplosione, dovuta probabilmente a una fuoriuscita di gas, ha provocato un enorme incendio nel 5° arrondissement di Parigi, in pieno centro, non lontano dal quartiere Latino. Almeno un palazzo è crollato, per l’estensione di tutta la facciata. Palazzo che ospitava un museo di arte ed una scuola aamericana. Una densa nube di fumo nero è visibile da tutta la città. Sul posto sono accorsi pompieri e ambulanze. Il tutto è accaduto intorno alle ore 17 di Mercoledì 21 giugno.

Ci sono molte persone sotto le macerie: per ora risultano 29 feriti di cui 4 gravi, ricoverati in terapia intensiva.

Una violenta esplosione ha scosso rue Saint-Jacques nel 5° arrondissement di Parigi, vicino al Pantheon: si tratta di un edificio dove ha sede una scuola di design e moda americana, la Paris American Academy.

Tutti i vetri degli edifici vicini sono esplosi e diversi stabili attigui o vicini sono stati evacuati. Secondo quanto si apprende, le fiamme sono state circoscritte e sul posto si sono precipitati quasi 300 vigili del fuoco.

Secondo il quotidiano Le Figaro, che cita autorità locali, si tratterebbe di una fuga di gas che ha portato al crollo della facciata di un edificio e ha innescato incendi in una serie di edifici. Ma poco prima dell’esplosione le telecamere di sorveglianza hanno visto entrare e uscire frettolosamente un uomo dall’edificio.

2 sarebbero le persone attualmente disperse.