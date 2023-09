CROLLA IL TETTO DI UN CAPANNONE SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO

Intervento dei vigili del fuoco di Livorno a Piombino intorno alle 20 di ier isera in localita Asca, per il crollo del tetto di un edificio industriale di circa 460 mq dismesso utilizzato sovente da persone senza fissa dimora.

Il tetto è crollato sul solaio del primo piano. Sul posto oltre al personale di Piombino hanno operato il nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) della Toscana, i cinofili e il team USAR (Urban Search and Rescue) provenienti dai comandi di Prato e Pistoia.

L’ intervento si è concluso poco prima delle 7 di stamattina. Fortunatamente non sono state rinvenute persone sotto le macerie.