CROCE VERDE P.A. LUCCA AL VOTO: DOMENICA 24 GENNAIO LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNIO 2020-2023.

CROCE VERDE P.A. LUCCA AL VOTO: DOMENICA 24 GENNAIO LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNIO 2020-2023.

Si terranno domenica 24 gennaio le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Croce Verde P.A. Lucca, per il triennio 2020-2023. Un appuntamento tradizionale, a cadenza triennale, che si sarebbe dovuto tenere lo scorso novembre, rinviato in virtù delle normative anti Covid-19 susseguitesi nella parte finale del 2020.

Soci e volontari potranno esprimere il proprio voto con un massimo di 13 preferenze, rinnovando così quel momento di democrazia che da sempre contraddistingue l’associazione.

Orari e sedi

Gli orari in cui sarà possibile, per soci e volontari, esprimere le proprie preferenze varieranno a seconda delle sedi:

LUCCA (Viale Castruccio Castracani 468/D): dalle ore 9:00 alle ore 19:00;

(Viale Castruccio Castracani 468/D): dalle ore 9:00 alle ore 19:00; CASTELNUOVO GARFAGNANA (Strada provinciale Passo delle

Radici n.304 – località Le Monache): dalle ore 10:00 alle ore 11:30;

(Strada provinciale Passo delle Radici n.304 – località Le Monache): dalle ore 10:00 alle ore 11:30; GHIVIZZANO (Piazza della Stazione): dalle ore 15:00 alle ore 16:30.

La Croce Verde invita tutti i soci e volontari aventi diritto a partecipare alle votazioni. Per prendere visione dell’elenco dei candidati e delle modalità di voto, visitare il sito www.croceverdelucca.it .