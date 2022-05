Croce Rossa, flash-mob a Lucca in piazza San Frediano

LUCCA – Un flash mob per ribadire più che mai l’impegno della Croce Rossa verso tutte le persone in difficoltà, senza nessuna distinzione. E per sancire il ritorno alla piena attività dopo la pandemia. L’evento si è svolto in piazza San Frediano, in occasione della giornata dedicata al movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.

Un flash mob per ribadire più che mai l’impegno della Croce Rossa verso tutte le persone in difficoltà, senza nessuna distinzione. E per sancire il ritorno alla piena attività dopo la pandemia. L’evento si è svolto in piazza San Frediano, in occasione della giornata dedicata al movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa ed ha preceduto una caccia al tesoro in centro storico alla quale hanno partecipato oltre 15 comitati della Toscana.

La Croce Rossa toscana conta 69 comitati, 12mila volontari e 1143 mezzi e in questo periodo è impegnata attivamente sul fronte della guerra in Ucraina con numerose iniziative.

fonte noitv