Cristina Consani (Lucca 2032):” Rilancio del Mercato di Piazzale Don Baroni: ecco le soluzioni”

Cristina Consani (Lucca 2032):” Rilancio del Mercato di Piazzale Don Baroni: ecco le soluzioni”

Riduzione e compattamento delle bancarelle, valorizzazione degli ambulanti storici nell’assegnazione posti tramite bando ed adeguamento servizi igienici: queste sono le priorità per il rilancio e l’ottimizzazione del Mercato di Piazzale Don Baroni secondo Cristina Consani, candidata in Consiglio comunale per la lista civica Lucca 2032 a sostegno dell’imprenditore Mario Pardini sindaco della coalizione di centrodestra. “La crisi degli ultimi due anni dovuta all’emergenza Covid ha finito di distruggere completamente un’area mercatale mai commercialmente decollata – scrive Consani -, dando il colpo di grazia a molte attività.

La riorganizzazione del Mercato Don Baroni è nel programma del candidato Sindaco Mario Pardini, quindi è nostro parere che per far ripartire uno snodo commerciale così importante e centrale per la città si dovrebbe puntare sulla qualità della vendita, procedendo con una riduzione dei posteggi, compattando quelli già esistenti”. Secondo la candidata di Lucca 2032 “Nulla toglie prevedere una riassegnazione tramite bando ai primi spuntisti in graduatoria al fine di dare stabilità alle attività storicamente più attive nei mercati ambulanti”. Nel sottolineare anche la scarsità dei servizi igienici – nello specifico bagni pubblici non funzionanti e cestini per la raccolta dei rifiuti – Cristina Consani specifica che “Oggi dopo tante promesse non mantenute legate allo spostamento dal centro storico, diventa fondamentale procedere con un intervento strutturale drastico, per rendere il mercato più appetibile. E’ tempo di cambiare, come si dice qua a Lucca ‘Qualcuno deve metterci le mani’. Quel qualcuno sarà il nuovo Sindaco Mario Pardini, se il 12 giugno alle urne i lucchesi sceglieranno di votare il cambiamento”.