Cristiani uniti a servizio dell’uomo: iniziativa domani al Cred

“Accoglietevi a vicenda. Cristiani uniti a servizio dell’uomo”. Questo il titolo dell’iniziativa che domani, sabato 8, si terrà alle 17 nella Sala Maria Eletta Martini del Cred, in via S. Andrea, 33. Due i temi affrontati: la collaborazione tra cattolici e valdesi per i corridoi umanitari; la presenza dei cristiani dell’est nella città di Lucca, tra impatto, memoria, incontro con il mondo cattolico, problemi di vita. In programma, dopo i saluti dell’assessora Ilaria Vietina, gli interventi di Sabina Pampaloni, diaconia valdese di Firenze, Cristina Craciun e Violeta Sircu, ortodosse romene, Lino Paoli, per la Comunità di Sant’Egidio di Lucca. A coordinare il pomeriggio sarà don Mauro Lucchesi.