Crisi? macchè, nuove, intelligenti e fantasiose idee ci porteranno fuori dal tunnel!

E’ cambiato tutto in pochi mesi dall’inizio della pandemia, e tutto va cambiato, modificato, prendere nuove strade che fino a poco tempo nemmeno avremo pensato esistessero. Vincerà chi avrà, chi userà di più la fantasia.Secondo i dati della Fipe, il 72% degli italiani non è più tornato a fare colazione al bar e il 67,9% ha rinunciato a pranzare fuori. Da qui si percepisce la forte paura che c’è ancora dentro di noi

Per esempio c’è chi ha messo da parte i prodotti in attesa di tempi migliori. Come il Consorzio del Parmigiano Reggiano Dop che ha ritirato 320mila forme di formaggio per farle stagionare più a lungo o come gli allevatori di bufale che hanno ottenuto l’autorizzazione a congelare il latte appena munto per poterlo lavorare quando ripartirà la richiesta di mozzarella campana Dop. (fonte il sole24ore)

Fruttacom, azienda trentina specializzata nel fornire ortofrutta fresca a ristoranti e alberghi che ha reagito al crollo del mercato con il lancio di un servizio di e-commerce specializzato in frutta e verdura, che consegna a domicilio ogni settimana un cassetta con prodotti ortofrutticoli freschi e di qualità.

In Veneto i pescatori per esempio hanno fatto un passo in più: il pescato di un’ottantina di pescherecci viene anche cucinato, e poi venduto online e recapitato a domicilio da Itty.fish, nel giro di 48 ore dalla pesca. Sempre nel nord-est la Cattel, leader nella distribuzione di prodotti food nell’Horeca, ha reagito ai vincoli imposti dalla pandemia rimodulando l’offerta (creando prodotti surgelati con tecnologia IQF e quindi dosabili per evitare sprechi), e ridisegnando la forza vendita, potenziata e riorganizzata per coprire nuove aree.

