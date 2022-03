Crisi energetica, si ferma la prima cartiera in Lucchesìa

CAPANNORI – E’ la Tolentino di San Gennaro del gruppo Progest, gruppo che ha sospeso l’attività di tutte le sue cartiere sul territorio nazionale

Il gruppo cartario Pro-Gest di Treviso, proprietario fra le altre della Ondulati Giusti di Altopascio, a fronte dell’incremento del costo del gas, ha deciso oggi di fermare la produzione in tutte le sei cartiere in Italia. I costi troppo alti impongono lo stop alla produzione. La decisione è del gruppo italiano più importante nella produzione di carta per ondulato e quindi mette in allarme l’intero comparto anche a Lucca.

Il presidente di Pro Gest Bruno Zago non lascia spazio a interpretazioni: “Vendiamo la carta a 680 euro a tonnellata – ha spiegato – ma per produrla oggi occorrono 750 euro soltanto per il gas”. Se nell’arco di qualche giorno il quadro non sarà rientrato in margini compatibili con la redditività, la Pro Gest ha anticipato che procedera’ con la richiesta di Cassa integrazione per i dipendenti. Il gruppo Pro-Gest oggi impiega in Italia circa 400 addetti.

La produzione è stata temporanemante interrotta e le 9 macchine continue di carte per ondulatore e tissue sono state fermate. Oltre ai rincari energetici, ci sono anche quelli delle materie prime e il costo altissimo dei trasporti.

