Crisi covid 19, contributi per persone in disagio socio-economico

Assegnare contributi per sostegno alimentare ed economico ai nuclei familiari, attraverso agli enti pubblici toscani individuati come soggetti beneficiari in quanto soggetti titolari, gestori e attuatori delle funzioni in materia di servizi e interventi sociali nelle forme di cui alla legge regionale 41/2005. E’ questa la finalità del bando “Azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell’emergenza covid 19” che la Regione Toscana ha approvato con decreto dirigenziale 20130 del 9 dicembre 2020 rivolto a Società della Salute e altri soggetti pubblici individuati dalla Confefrenza zonale integrata (articolo 70 bis della legge regionale 40/2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale e successive modifiche integrazioni“).

Beneficiari del bando

La Società della Salute oppure il soggetto pubblico espressamente individuato dalla Conferenza zonale integrata (definita all’articolo 70 bis “Convenzione per l’esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria” comma 8 della legge regionale 40/2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale e successive modifiche e integrazioni”) nell’ambito delle convenzioni per l’esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria.

Destinatari dei contributi

I soggetti beneficiari del bando individuano i destinatari dei contributi previsti dal bando tra le persone in situazione di particolare disagio socio-economico, anche temporaneo, prese in carico dai servizi territoriali competenti.

Scadenza e presentazione domande

La proposta progettuale e la relativa domanda di finanziamento devono pervenire al settore “Innovazione sociale” della Regione Toscana entro e non oltre le ore 24:00 del 28 dicembre 2020. La domanda e la documentazione allegata deve essere trasmessa tramite l’applicazione “Formulario di presentazione dei progetti FSE on line” previa registrazione al Sistema Informativo FSE.

vai alla procedura on line: https://web.rete.toscana.it/fse3

Qualora il soggetto proponente non risulti ancora registrato sul Sistema Informativo FSE (SI), occorre inviare una richiesta all’indirizzo fseinclusione.sociale@regione.toscana.it nella quale:

si comunica che l’ente intende presentare una candidatura a valere sull’avviso “Azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell’emergenza covid 19” come soggetto proponente,

si indicano i seguenti dati:

1. denominazione;

2. sede legale, sede operativa, recapito telefonico, indirizzo email;

3. codice fiscale;

4. codice Ateco Istat 2007;

5. nome e cognome del legale rappresentante.

Interventi ammissibili

Azione 1 Contributi per il pagamento dell’affitto

La misura eroga un sostegno economico per il pagamento dell’affitto, ed è rivolta a coloro che possiedono i requisiti per l’accesso alle misure di sostegno al pagamento del canone di locazione, come descritto al punto 3 dei Criteri e procedure per la ripartizione e l’erogazione delle risorse complessive regionali e statali del Fondo per l’integrazione ai canoni di locazione ex art. 11 della legge 431/98 approvati con delibera 402 del 30 marzo 2020.

Azione 2 Sostegno alimentare

La misura è una forma di sostegno al bilancio familiare attraverso l’erogazione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e/o di prima necessità o comunque di azioni di solidarietà alimentare a favore di cittadini che si trovano in situazioni di particolare difficoltà socio-economica anche per effetto delle conseguenze dell’emergenza covid-19.

Azione 3 Attività socio-assistenziale / socio-educativa a domicilio

L’azione, nell’ambito delle politiche attive di inclusione sociale a livello territoriale, intende finanziare interventi mirati al contenimento delle situazioni di crisi personale/familiare che possono ingenerare un’esclusione dal sistema sociale o produttivo del territorio.

Le misure si caratterizzano come attività socio-assistenziali e socio-educative a livello domiciliare rivolte a nuclei familiari e/o a singole persone in stato di difficoltà e necessitanti di sostegno, anche in ambiente covid-19 positivo.

Questi servizi possono essere erogati da soggetti affidatari già convenzionati con l’ente attuatore, individuati all’esito di procedure di evidenza pubblica oppure da selezionarsi tramite apposita procedura di affidamento.

Dotazione finanziaria

Per l’attuazione del bando è stanziato l’importo complessivo di 30 milioni di euro ripartiti per zone-distretto come indicato nella tabella all’articolo 5 del bando.

Tale importo può essere eventualmente aumentato a seguito di ulteriori risorse che si rendano disponibili sul bilancio regionale.

Le eventuali risorse ulteriormente disponibili e i criteri per la loro ripartizione verranno precisati con uno specifico provvedimento amministrativo.

Per conoscere tutti i dettagli necessari a presentare correttamente la domanda di finanziamento consultare integralmente il testo dell’avviso e i suoi allegati:

Per saperne di più è possibile contattare ai numeri 055 438 5165 e 055 438 3839

del settore Innovazione sociale della direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale, struttura amministrativa responsabile dell’adozione del bando (ai sensi della legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni)

