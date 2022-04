CRESCE L’ATTESA PER IL CONCERTONE GRATUITO DEL 1° MAGGIO.

CAPANNORI – Max Gazzè, Riki, Folcast e gli ANIMEniacs Corp.Sono questi gli importanti artisti che domenica prossima saranno protagonisti del Concertone gratuito del 1° maggio che a partire dalle ore 16.00 si svolgerà in piazza Aldo Moro. Cresce l’attesa per questa Kermesse musicale tra le più importanti della Toscana, promossa dal Comune di Capannori, in collaborazione con la Regione Toscana e con la LEG Live Emotion Group.

Il concerto del 1° Maggio inizierà alle ore 16.00 con gli ANIMEniacs Corp, mentre Riki si esibirà alle ore 17.00. Subito dopo toccherà a Folcast e Max Gazzè salirà sul palco alle 18.30 dopo un intervento delle organizzazioni sindacali.

Il concerto rappresenta una grande ripartenza musicale per Capannori con una proposta musicale di qualità variegata e adatta a tutte le età e ai vari gusti musicali. Insieme a Max Gazzè vero big della scena musicale nazionale che vanta una lunga e fortunata carriera, ci saranno artisti più giovani ma già di successo come Riki e Folcast e il noto e apprezzato gruppo ‘ANIMEniacs Corp’ che proporrà un fantastico e originale viaggio musicale ispirato ai capolavori Disney adatto a tutta la famiglia. Accanto alla musica e al divertimento non mancherà un momento di riflessione sui temi del lavoro in un momento non certo facile, grazie alla presenza delle organizzazioni sindacali.

Sono sponsor della manifestazione: Toscotec, Smurfit Kappa,Tecnopaper,Martinelli Impianti, Martini Centro Medico, Cartiere Carrara, Beyfin, Cappelli Costruzioni, Calf, Del Debbio Spa, Industria Cartaria Pieretti – Paper Board Alliance, SAF, Baldassari Cavi, Italmatic, Costruire.