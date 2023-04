Cresce l’area degli orti urbani della Paduletta di Altopascio

Cresce l’area degli orti urbani della Paduletta di Altopascio: nuovi spazi per coltivare, nuovo collegamento al parco, nuovi alberi e illuminazione

Grande festa ad Altopascio in occasione della Giornata della Terra

Altopascio, 22 aprile 2023 – Non poteva esserci altro modo per festeggiare la Giornata della Terra se non quello di inaugurare un giardino-orto-frutteto in una delle zone più densamente abitate di Altopascio. È quello che è successo oggi (sabato 22) con l’inaugurazione dell’ampliamento dell’area degli orti urbani della Paduletta: qui, infatti, grazie al contributo della Regione Toscana di 20mila euro nell’ambito del bando “Centomila orti in Toscana” sono stati aperti 5 nuovi orti – che si aggiungono ai 40 già presenti (frutto del primo finanziamento ottenuto sempre dalla Regione) e tutti assegnati – e il camminamento ciclopedonale, completamente accessibile, che crea un raccordo tra l’area delle case popolari di via delle Regioni e il parco pubblico Unità d’Italia. Tutt’intorno, un nuovo gazebo-area comune, panchine, nuove alberature, ulivi, cassette per gli attrezzi, nuovi vialetti per collegare le aree verdi alle abitazioni.

A tagliare il nastro il sindaco Sara D’Ambrosio, l’assessore regionale Stefano Baccelli, i consiglieri regionali, Valentina Mercanti e Mario Puppa e il presidente dell’Auser provinciale, Stefano Rosellini. Insieme a loro anche i rappresentanti di Avis Altopascio, Misericordia Altopascio, Farmacia comunale Altopascio, gli ortisti, gli assessori e i consiglieri comunali di maggioranza.

“Da quando abbiamo inaugurato l’area della Paduletta – spiega il sindaco, Sara D’Ambrosio -, i 40 lotti realizzati, da 40 metriquadrati l’uno, sono sempre stati assegnati e coltivati: di più, abbiamo anche la lista d’attesa. Le persone vivono questo spazio, lo frequentano, lo tengono curato, grazie anche al lavoro dell’Auser Altopascio che gestisce l’area e che non finiremo mai di ringraziare. Proprio da questo fermento, che negli anni ci ha visto organizzare iniziative anche con l’Istituto comprensivo e con le tante associazioni attive in paese, abbiamo deciso di partecipare nuovamente al bando Centomila orti in Toscana con un progetto di ampliamento. Oggi inauguriamo questo percorso: nuovi orti, nuovi alberi, nuovo sentiero pedonale grazie al quale possiamo concretamente mettere a sistema e valorizzare l’interazione tra il quartiere, il complesso degli orti, l’area boschiva lungo la Gora del Molino e collegare il tutto con l’area a verde pubblico esistente. Grazie quindi al vicesindaco Daniel Toci, che ha seguito questo progetto dall’inizio, grazie agli ortisti, che sono tanti e sempre impegnati a tenere curata e viva questa area, e grazie alla Regione Toscana per essere così presente sul territorio”.

I LAVORI. L’area inaugurata costeggia la zona che già da diversi anni è destinata a orti e la completa con uno spazio pubblico diverso e autonomo rispetto a quello originario, fruibile anche da persone non coinvolte nella dinamica degli orti esistenti. Lungo il percorso perdonale sono stati piantati gli ulivi, mentre tutto il camminamento è dotato di illuminazione e qui verranno posizionate anche delle panchine. Sono stati realizzati tre nuovi accessi agli orti urbani: in corrispondenza del parco, a est; un altro in corrispondenza delle case; e un altro ancora che correrà lungo la recinzione che costeggerà la nuova area, così da consentire un passaggio veloce dal capanno degli attrezzi agli orti. Qui, nelle prossime settimane, prenderà il via anche un percorso di agricoltura sociale portato avanti da Simone Carrara con la sua impresa agricola Spinori, che va a coinvolgere oltre ad Altopascio anche i comuni di Lucca e Pescaglia.