Creiamo subito un fondo da destinare al caro-bollette per sostenere le famiglie in difficoltà.

Caro bollette, caro carburante, aumento della spesa alimentare e dei beni di prima necessità: priorità assoluta di famiglie e imprese divengono oggi le misure per il contenimento dei prezzi.

La futura amministrazione dovrà essere subito pronta a dare risposte a tutti coloro che ne hanno bisogno, perché il disagio sociale, dopo due anni di Covid, non si è solo ampliato, ma si è anche fortemente diversificato soprattutto nella fascia media della popolazione, oggi sempre più in difficoltà.

Il Comune non ha risorse illimitate, ma la buona gestione dei conti di questi anni – tale da produrre un avanzo importante – ci potrà consentire di mettere subito in cantiere, dal giorno dopo le elezioni di domenica 26 giugno, la costruzione di questo fondo straordinario dedicato alle fasce medie e basse della popolazione.

Questo significa lavorare per il benessere di comunità, uno dei punti più qualificanti del nostro programma.

Saper guardare il mondo con gli occhi di chi è più fragile ci consentirà di costruire una città a misura di tutti, capace di riconoscere il merito di chi ce la fa e accompagnare chi fa più fatica, per dare a tutti lo slancio e la possibilità di rialzarsi dai fallimenti e dalle difficoltà e riacquisire l’autonomia necessaria.

Ecco, tra i tanti argomenti che tracciano una linea di demarcazione netta tra la nostra proposta e quella della destra, questa è la più evidente: noi siamo al lavoro per una città che non lasci indietro nessuno e che si attivi per trovare soluzioni urgenti a problematiche socio-economiche urgenti.